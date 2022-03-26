В Минобороны оценили угрозу от дрейфующих украинских мин

Минобороны полагает, что дрейфующие украинские мины достигнут Румынии через четыре дня

Дрейфующие украинские мины Украины достигнут воды Румынии через четыре дня, в Болгарии они окажутся через десять дней. Такую оценку угрозы дал начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит РИА Новости.

«При ухудшении гидрометеорологических условий в северной части Черного моря сохраняется угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств дрейфующие мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии — через десять суток», — предположил он.

Мизинцев отметил, что в украинских портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного из-за угроз обстрела и высокой минной опасности сейчас заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран. Они не могут выйти в открытое море.

Генерал подчеркнул, что со стороны России никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается, отметив, что Москва ежедневно с 08:00 до 19:00 открывает гуманитарный коридор. Однако, по словам Мизинцева, «украинская сторона готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора не подтвердила и всячески уклоняется от взаимодействия по решению данного вопроса».

Ранее в марте Центр общественных связей ФСБ сообщил, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья. В ЦОС отметили, что подобное может происходить из-за обрывов тросов.

В субботу, 26 марта, в проливе Босфор обнаружили первую мину. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, найденным в Босфорском проливе предметом оказалась мина старого образца. После этого Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ввело запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря.