Турция нашла мину у границы с Болгарией в Черном море

Минобороны Турции заявило об обнаружении мины у границы с Болгарией в Черном море

Турецкие власти заявили, что в Черном море со стороны города Ингеада, недалеко от границы с Болгарией, обнаружена мина. На место событий уже отправили команду подводной обороны, говорится в заявлении турецкого Минобороны. Цитату приводит агентство Anadolu.

Отмечается, что специалисты уже начали операцию по обезвреживанию мины. Подробности операции пока не сообщают.

26 марта в Босфорском проливе также нашли мину старого образца. После этого Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ввело запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря между Болгарией и Кефкеном. Ее происхождение было неизвестно, хотя глава турецкого Минобороны Хулуси Акар отмечал: поступала информация о том, что снаряд принадлежит России или Украине.