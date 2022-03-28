Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция нашла мину у границы с Болгарией в Черном море

Минобороны Турции заявило об обнаружении мины у границы с Болгарией в Черном море

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Турецкие власти заявили, что в Черном море со стороны города Ингеада, недалеко от границы с Болгарией, обнаружена мина. На место событий уже отправили команду подводной обороны, говорится в заявлении турецкого Минобороны. Цитату приводит агентство Anadolu.

Отмечается, что специалисты уже начали операцию по обезвреживанию мины. Подробности операции пока не сообщают.

26 марта в Босфорском проливе также нашли мину старого образца. После этого Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ввело запрет на рыбную ловлю в ночное время суток в части акватории Черного моря между Болгарией и Кефкеном. Ее происхождение было неизвестно, хотя глава турецкого Минобороны Хулуси Акар отмечал: поступала информация о том, что снаряд принадлежит России или Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Наумова
Комментарии отключены
Последние новости
Япония признала невозможность реквизировать валютные резервы Банка России
Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации
Турция обсудила с Украиной организацию переговоров с Россией в Стамбуле
Россиянам назвали способные заменить Zara бренды
Суд обвинил Meta в нарушении конституционного строя России
В США объяснили оскорбления Байдена в адрес Путина эмоциями
Приезжая нашла способ вынести из гипермаркета алкоголь на сотни тысяч рублей
В Польше заявили об объявленной Байденом новой холодной войне
Названа дата переговоров России и Украины в Стамбуле
Heineken уйдет из России и передаст бизнес
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.