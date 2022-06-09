В Минобороны Украины раскрыли ежедневные потери ВСУ

Минобороны Украины сообщило о тяжелой ситуации из-за сотен погибших солдат ВСУ ежедневно

Министр обороны Украины Алексей Резников констатировал тяжелую ситуацию с потерями украинских военных. Об этом глава ведомства заявил в своих социальных сетях.

«Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем каждый день до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», — сообщил Резников, раскрыв ежедневные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее британское издание Independent привело доклад разведки США о ситуации на Украине, в котором говорится о катастрофическом положении ВСУ — украинские военные несут большие потери, бойцы все чаще бросают позиции или сдаются в плен. При этом российская армия имеет над украинской 20-кратное преимущество в количестве РСЗО и артиллерии.

