В США оценили ежедневные потери украинской армии

Глава КНШ США Милли: ВСУ ежедневно теряют около 100 человек убитыми и до 300 ранеными

США оценивают ежедневные потери украинской армии в 100 человек убитыми и около 100-300 человек ранеными. Такую цифру назвал глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли по итогам состоявшегося в Брюсселе третьего заседания контактной группы по оказанию военной помощи Киеву. Его слова приводит ТАСС.

«В СМИ вы могли видеть сообщения о том, что Украина теряет по 100 человек убитыми и от 100 до 300 человек ранеными. Я бы отметил, что это примерно соответствует нашим оценкам», — заявил он, добавив, что не хотел бы раскрывать собственные данные Пентагона.

При этом чиновник подчеркнул, что подсчет убитых в ходе боевых действий «всегда чрезвычайно затруднителен» и озвученные цифры носят могут оказаться неточными. «Могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы установить точное число погибших», — отметил Милли.

11 июня советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации России высказался о количестве потерь ВСУ. По его словам, в начале конфликта в среднем погибали 100 человек в сутки. Всего, утверждает он, с начала спецоперации украинские войска потеряли около 10 тысяч бойцов.

