В ЛНР сообщили о массовом отступлении ВСУ из Лисичанска

В МВД ЛНР сообщили, что ночью из Лисичанска в Северск вышли 500 бойцов ВСУ и 74 наемника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово отступают из Лисичанска: ночью из города в сторону Северска вышли 500 украинских бойцов и 74 наемника. Об этом сообщил помощник главы министерства внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает РИА Новости.

По словам Киселева, в настоящий момент в Северске находятся шесть батальонов украинской армии, а также прибывают иностранцы. Военные живут в оставленных мирными жителями домах, в городе стоит техника. «Но, по полученным данным, в ближайшие дни собираются уйти некоторые батальоны, точно какие — устанавливаем. В городе много мирных граждан, которые находится в подвалах», — рассказал он.

Помощник главы МВД также сообщил, что в городе с 28 апреля нет ни воды, ни газа, ни электричества, а местные жители с трудом могут выйти на связь, заряжая телефоны от генераторов, работающих на бензине.

Ранее Киселев рассказал, что в подконтрольном Украине городе Северске находятся 180 иностранных наемников. Речь идет примерно о прибалтах, румынах, болгарах, чехах и в большей степени поляках.

Кроме того, в южной части Лисичанска, по его словам, действует группа из 20 американских наемников, передвигающаяся на пикапах.