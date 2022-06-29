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В ЛНР рассказали об иностранных наемниках в Северске

В МВД ЛНР заявили о почти 200 иностранных наемников в Северске под Донецком
Виталий Киселев

Виталий Киселев. Кадр: MEDIA ГВАРДИЯ / YouTube

В подконтрольном Украине городе Северске Донецкой области находятся почти 200 иностранных наемников. Об этом ТАСС заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

По его словам, речь идет примерно о 180 прибалтах, румынах, болгарах, чехах и в большей степени поляках. «Что их здесь интересует? Ну, я думаю, в ближайшее время наша разведка это выяснит», — заключил собеседник агентства.

Ранее Киселев также рассказал, что в южной части Лисичанска действует группа из 20 американских наемников. По имеющимся данным, они передвигаются на пикапах: на одном из их автомобилей стоят минометы, на втором — противотанковый ракетный комплекс, а на третьем перемещаются бойцы, занимающиеся координацией беспилотников.

В свою очередь боец чеченского спецподразделения «Ахмат» с позывным «Малой» сообщил, что наемники и Грузии, Великобритании и Армении воевали на химкомбинате «Азот».

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Варвара Кошечкина
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