В ЛНР рассказали об американских наемниках в Лисичанске

Помощник главы МВД ЛНР Киселев сообщил о 20 наемниках из США на юге Лисичанска

В южной части Лисичанска действует группа из 20 американских наемников. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, передает ТАСС.

По его словам, из радиоперехвата разведки ЛНР стало известно, что на юге города на пикапах передвигается группа наемников из США. Как пояснил Киселев, на одном из их автомобилей стоят минометы, на втором — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), а на третьем перемещаются бойцы, занимающиеся координацией беспилотников. Он добавил, что в настоящий момент разведчики ЛНР выслеживают этих наемников.

Помощник главы МВД ЛНР также сообщил, что силы Народной милиции (НМ) республики и Вооруженные силы (ВС) России активно сжимают кольцо окружения вокруг Лисичанска.

Ранее Киселев заявлял, что НМ ЛНР задержала под Лисичанском 12 иностранных наемников, пытавшихся бежать из окруженного города. Отмечается, что они принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рубежном и Северодонецке.