В России рассказали о стратегическом значении Лисичанска
Лисичанск был последним городом Луганской области, находившимся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). После взятия его российскими силами ход спецоперации ускорится. О стратегическом значении Лисичанска «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Лисичанск — это важный объект, важная цель. Это последний город, который был в руках ВСУ на территории Луганской области. Будем надеться, что этот успех будет повторен неоднократно», — сказал политик.
То, что он переходит под контроль Народной милиции и законных властей Луганской народной республики (ЛНР), думаю, ускорит процесс той операции, которую мы сейчас в целом проводим на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения союзных войск вошли в населенный пункт.
«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! Ахмат — сила! Справедливость торжествует!» — написал он в своем Telegram-канале.
Позже Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмата» совместно с Народной милицией ЛНР «зачищают» город от украинских военных.
«Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решен в течение нескольких дней. Так и произошло. Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты», — поделился он.
Ранее в этот же день, 2 июля, Кадыров рассказал об окружении города. Он проинформировал, что готовится «полномасштабное наступление».
В военной комендатуре Северодонецка сообщили, что Лисичанск перешел под полный контроль союзных сил, передает ТАСС.
«В ближайшее время к охране общественного порядка в городе приступят подразделения военной комендатуры ЛНР», — сказал собеседник агентства.