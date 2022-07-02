Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В России рассказали о стратегическом значении Лисичанска

Сенатор Джабаров заявил, что переход Лисичанска под контроль России ускорит спецоперацию

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Лисичанск был последним городом Луганской области, находившимся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). После взятия его российскими силами ход спецоперации ускорится. О стратегическом значении Лисичанска «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Лисичанск — это важный объект, важная цель. Это последний город, который был в руках ВСУ на территории Луганской области. Будем надеться, что этот успех будет повторен неоднократно», — сказал политик.

То, что он переходит под контроль Народной милиции и законных властей Луганской народной республики (ЛНР), думаю, ускорит процесс той операции, которую мы сейчас в целом проводим на Украине

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения союзных войск вошли в населенный пункт.

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! Ахмат — сила! Справедливость торжествует!» — написал он в своем Telegram-канале.

Позже Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмата» совместно с Народной милицией ЛНР «зачищают» город от украинских военных.

«Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решен в течение нескольких дней. Так и произошло. Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты», — поделился он.

Ранее в этот же день, 2 июля, Кадыров рассказал об окружении города. Он проинформировал, что готовится «полномасштабное наступление».

В военной комендатуре Северодонецка сообщили, что Лисичанск перешел под полный контроль союзных сил, передает ТАСС.

«В ближайшее время к охране общественного порядка в городе приступят подразделения военной комендатуры ЛНР», — сказал собеседник агентства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о нахождении союзных подразделений в центре Лисичанска
Турецкие политики призвали правительство выйти из НАТО
Пушилин назначил российских управленцев министрами ДНР
Шубенков пожаловался на отсутствие конкуренции на российских турнирах
Эксперт заявил о необходимости дать россиянам право на самооборону
Асмус высказалась об эмиграции из России
Юрист оценил ситуацию с задержанием вратаря сборной России
Нутрициолог назвала допустимое количество фруктов в день
В подразделении Siemens резко ответили на вопрос о деятельности в России
Стало известно о возможности Японии опротестовать решение по проекту «Сахалин-2»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.