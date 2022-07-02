В России рассказали о стратегическом значении Лисичанска

Сенатор Джабаров заявил, что переход Лисичанска под контроль России ускорит спецоперацию

Лисичанск был последним городом Луганской области, находившимся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). После взятия его российскими силами ход спецоперации ускорится. О стратегическом значении Лисичанска «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Лисичанск — это важный объект, важная цель. Это последний город, который был в руках ВСУ на территории Луганской области. Будем надеться, что этот успех будет повторен неоднократно», — сказал политик.

То, что он переходит под контроль Народной милиции и законных властей Луганской народной республики (ЛНР), думаю, ускорит процесс той операции, которую мы сейчас в целом проводим на Украине Владимир Джабаров российский сенатор

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения союзных войск вошли в населенный пункт.

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! Ахмат — сила! Справедливость торжествует!» — написал он в своем Telegram-канале.

Позже Кадыров сообщил, что подразделения «Ахмата» совместно с Народной милицией ЛНР «зачищают» город от украинских военных.

«Как я и говорил, вопрос освобождения Лисичанска будет решен в течение нескольких дней. Так и произошло. Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты», — поделился он.

Ранее в этот же день, 2 июля, Кадыров рассказал об окружении города. Он проинформировал, что готовится «полномасштабное наступление».

В военной комендатуре Северодонецка сообщили, что Лисичанск перешел под полный контроль союзных сил, передает ТАСС.

«В ближайшее время к охране общественного порядка в городе приступят подразделения военной комендатуры ЛНР», — сказал собеседник агентства.