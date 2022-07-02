Глава Чечни Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль союзными силами

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль Вооруженными силами (ВС) России. Об этом глава российского региона написал в Telegram.

Кадыров заявил, что в операции участвовал специальный полк полиции имени Ахмата Кадырова совместно с шестым казачьим полком. Военнослужащие вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления. Там они встретились с силами спецназа «Ахмат» и второго корпуса Народной милиции Луганской народной республики и взяли город под контроль.

Ранее о взятии Лисичанска союзными силами рассказал корреспондент РИА Новости на месте событий.

Кадыров сообщал о нахождении союзных подразделений в центре Лисичанска днем 2 июля. По его словам, бойцы ВС РФ и союзных войск применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты.