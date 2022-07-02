Украинские войска взорвали мэрию в Лисичанске при отступлении

Командир полка Кадырова: украинские войска взорвали мэрию в Лисичанске ракетой «Точка-У»

Украинские войска взорвали здание администрации Лисичанска ракетой «Точка-У» при отступлении. Об этом рассказал РИА Новости командир полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Кадырова МВД по Чечне, Герой России Замид Чалаев.

«Внутри было взрывное устройство», — сказал он. Чалаев подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Командир полка добавил, что что Лисичанск «полностью под нашим контролем, идут зачистки города».

Ранее над зданием администрации Лисичанска подняли знамя Победы. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил взятие Лисичанска под контроль Вооруженными силами (ВС) России. По его словам, бойцы ВС РФ и союзных войск начали применять новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты.