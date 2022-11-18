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10:21, 18 ноября 2022Россия

Военные попросили раскритикованного Кадыровым генерала вернуться в зону СВО

Военные попросили генерал-полковника Лапина вернуться в зону СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Военные попросили командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина вернуться в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил URA.ru экс-депутат заксобрания Пермского края, штурмовик и участник СВО Александр Григоренко.

До этого Лапин взял трехнедельный отпуск, чтобы поправить здоровье. Сейчас возвращения генерала ждут в группировке войск «Центр».

По мнению Григоренко, Лапин состоялся как командующий округом и группой войск. «Были, конечно, ошибки, как у любого командира, но явных поражений, в отличие от войск Западного военного округа, не было. При этом он хорошо знает войска своего округа и театр военных действий и потому пригодится на фронте в качестве командующего», — отметил он.

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Многие военнослужащие полагают, что Лапин педантично планирует все операции, и это позволяет добиться результатов на поле боя, пояснил Григоренко.

3 ноября сообщалось, что временно исполняющим обязанности командующего ЦВО вместо генерал-полковника Лапина назначили генерал-майора Александра Линькова.

Лапин неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. За двое суток до отстранения генерала чеченский глава обвинил его в прорыве линии обороны на артемовском направлении.

Летом президент России Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России.

Александр Лапин является командующим войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. Он прошел все командные должности, а также возглавлял Общевойсковую академию ВС РФ.

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Анна Щербакова
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