Военкор сообщил о снятии с должности командующего группировкой войск «Юг»

Военкор Котенок: командующий группировкой войск «Юг» Анашкин снят с должности

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина могли снять с должности. Эту информацию подтверждает ряд источников, сообщил он в Telegram-канале.

Уточняется, что это могло произойти из-за ситуации на северском направлении, а также из-за нежелания военного доводить до высшего командования информацию об истинном положении вещей.

В мае 2024 года сообщалось о назначении Анашкина временно исполняющим обязанности командующего Южного военного округа. Тогда же стало известно, что генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, а генерал-полковник Сергей Кузовлев — Московский военный округ.