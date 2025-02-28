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11:55, 28 февраля 2025Россия

Военблогер заявил о крайне тяжелом продвижении российских войск в Курской области

Военблогер Подоляка заявил о тяжелом продвижении войск ВС РФ в Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Продвижение российских войск южнее оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Суджи в Курской области — крайне тяжелое. Об этом сообщил российский военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Как рассказал военный эксперт, Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление и «сжимают» группировку ВСУ в районе города Суджа, однако для противостояния российским военным ВСУ выставили главные силы на самых уязвимых местах.

По его словам, несмотря на то, что двигаться в этом районе крайне трудно, бойцам ВС России удалось зайти в населенный пункт Новенькое граничащей с Курщиной Сумской области Украины и закрепиться в нем. «Дальше пока пройти не могут», — заявил военблогер о сопротивлении ВСУ.

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При этом, как рассказал Подоляка, успехи ВС России в районе населенного пункта Черкасское Поречное превращают ситуацию близ Малой Локни в западню для украинских подразделений.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ пойти в контратаку на бронетехнике в Курской области.

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