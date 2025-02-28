Военблогер заявил о крайне тяжелом продвижении российских войск в Курской области

Военблогер Подоляка заявил о тяжелом продвижении войск ВС РФ в Курской области

Продвижение российских войск южнее оккупированного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Суджи в Курской области — крайне тяжелое. Об этом сообщил российский военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Как рассказал военный эксперт, Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление и «сжимают» группировку ВСУ в районе города Суджа, однако для противостояния российским военным ВСУ выставили главные силы на самых уязвимых местах.

По его словам, несмотря на то, что двигаться в этом районе крайне трудно, бойцам ВС России удалось зайти в населенный пункт Новенькое граничащей с Курщиной Сумской области Украины и закрепиться в нем. «Дальше пока пройти не могут», — заявил военблогер о сопротивлении ВСУ.

При этом, как рассказал Подоляка, успехи ВС России в районе населенного пункта Черкасское Поречное превращают ситуацию близ Малой Локни в западню для украинских подразделений.

Ранее сообщалось о попытке ВСУ пойти в контратаку на бронетехнике в Курской области.