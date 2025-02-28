Бойцы ВСУ пошли в контратаку на бронетехнике в Курской области. Момент удара по ним российским беспилотником попал на видео

ВСУ контратаковали бронетехникой в районе Свердликово под Курском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошли в контратаку на бронетехнике в Курской области. Это произошло в районе Свердликово.

«Бойцы рязанского 137-го полка ВДВ встретили атакующую бронетехнику оккупантов и разгромили ее», — говорится в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации канала, российские военные уничтожили технику противника точными ударами беспилотников. На опубликованных кадрах видно движущиеся друг за другом две бронемашины ВСУ. По одной из них наносится удар. В это время вторая машина съезжает в сторону и пытается скрыться, но ее преследует дрон.

Еще одна контратака ВСУ в Свердликово произошла 22 февраля. Украинские военные пытались наступать на нескольких бронемашинах. Десантники из российской группировки войск «Север» совместными усилиями артиллерии, штурмовых подразделений и операторов БПЛА уничтожили противника.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине рассказали о продвижении российских войск в районе Свердликово

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в нескольких населенных пунктах, заявлял украинский аналитический портал DeepState. Сообщалось, что российские войска продвинулись около Бурлацкого и Привольного в Донецкой народной республике, а также Свердликово в Курской области.

Ранее военкоры раскрыли подробности о зачистке армией России населенного пункта под Суджей. «Бойцы тульской 106-й дивизии ВДВ из ранее освобожденного Свердликово на днях прорвали оборону врага, зашли в Лебедевку, заняли центр и пробились в восточную часть, на сегодня практически зачистив ее и вытеснив оккупантов», — говорится в сообщении и уточняется, что также ведется зачистка Куриловки.

28 февраля военкор Семен Пегов сообщил, что российские войска продолжают активные наступательные действия в населенном пункте Лебедевка и в районе Куриловки. Так, например, в Куриловке был обнаружен ротный опорный пункт ВСУ. Он был практически полностью уничтожен вместе с боевиками после прилета трехтонной авиабомбы ФАБ-3000.

Российские военные освободили Свердликово 17 февраля

17 февраля Минобороны России сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» отбили у ВСУ и освободили село Свердликово.

В ведомстве добавили, что за сутки Киев потерял в российском регионе более 300 военнослужащих, 23 автомобиля, 15 боевых бронемашин, три бронетранспортера, три самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии, пункт управления беспилотниками, четыре танка, в том числе поставленный из США Abrams, и три боевые машины пехоты, включая два американских Bradley.

Кроме того, в плен сдались четверо украинских военных, сообщили в ведомстве.

Информацию о том, что ВСУ потеряли контроль над селом Свердликово в Суджанском районе Курской области, на Украине подтвердили только спустя несколько дней — 20 февраля. Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического ресурса Deep State.