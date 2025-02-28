На Украине рассказали о продвижении российских войск

DeepState: ВС России продвинулись около Бурлацкого, Привольного и Свердликово

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState.

Сообщается, что российские войска продвинулись около Бурлацкого и Привольного в Донецкой народной республике, а также Свердликово в Курской области.

Ранее российские войска выбили ВСУ из села Скудное на границе ДНР и Запорожской области. «Наши войска выбили ВСУ из населенного пункта Скудное и начали зачистку», — заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

До этого армия России заняла Новоочеретоватое в ДНР. Deep State отмечал, что ВС России продвигаются возле населенных пунктов Преображенка и Тополи.