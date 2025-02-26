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10:01, 26 февраля 2025Бывший СССР

На Украине признали потерю населенного пункта в ДНР

Deep State: Украина потеряла контроль над Новоочеретоватого в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России заняла Новоочеретоватое в Донецкой народной республики (ДНР), на Украине факт этого признали. Информацию об установлении контроля над населенным пунктом пишет украинский аналитический ресурс Deep State в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Новоочеретоватое находится под полным российским контролем. 21 февраля о взятии населенного пункта сообщало Минобороны России.

Deep State отметил, что Армия России продвигается возле населенных пунктов Преображенка и Тополи.

Ранее сообщалось, что Российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР. Оно находится в Волновахском районе региона.

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