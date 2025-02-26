На Украине признали потерю населенного пункта в ДНР

Deep State: Украина потеряла контроль над Новоочеретоватого в ДНР

Армия России заняла Новоочеретоватое в Донецкой народной республики (ДНР), на Украине факт этого признали. Информацию об установлении контроля над населенным пунктом пишет украинский аналитический ресурс Deep State в своем Telegram-канале.

Сообщается, что Новоочеретоватое находится под полным российским контролем. 21 февраля о взятии населенного пункта сообщало Минобороны России.

Deep State отметил, что Армия России продвигается возле населенных пунктов Преображенка и Тополи.

Ранее сообщалось, что Российские войска взяли под контроль село Запорожье в ДНР. Оно находится в Волновахском районе региона.