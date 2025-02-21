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13:30, 21 февраля 2025Россия

ВС России заняли Новоочеретоватое в ДНР

Минобороны отчиталось о взятии под контроль села Новоочеретоватое в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, российские военнослужащие заняли Новоселку, добавили в оборонном ведомстве.

«Нанесено поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны», — говорится в сообщении министерства.

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил, что российские войска, которые зашли из Курской области на территорию Украины, взяли под контроль первые опорные пункты в Сумской области. Он уточнил, что солдаты начали давить ВСУ и попытались зайти в украинское село Новенькое.

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