Минобороны отчиталось о взятии под контроль села Новоочеретоватое в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Новоочеретоватое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, российские военнослужащие заняли Новоселку, добавили в оборонном ведомстве.

«Нанесено поражение формированиям танковой, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны», — говорится в сообщении министерства.

Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил, что российские войска, которые зашли из Курской области на территорию Украины, взяли под контроль первые опорные пункты в Сумской области. Он уточнил, что солдаты начали давить ВСУ и попытались зайти в украинское село Новенькое.