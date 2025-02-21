Минобороны РФ сообщило о переходе Новоселки в ДНР под контроль ВС России

Вооруженные силы России (ВС) взяли под контроль село Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). О переходе села под контроль ВС журналистам сообщили в Минобороны России.

В боях за населенный пункт принимали участие бойцы группировки войск «Восток». Отмечается, что Вооруженные силы Украины потеряли в этом районе боевых действий более 1100 бойцов и два танка Leopard и три орудия полевой артиллерии, произведенных странами НАТО.

«Уничтожены два склада боеприпасов», — добавили в Минобороны.

Также в ходе брифинга представители оборонного ведомства сообщили, что российские войска вошли в еще один населенный пункт ДНР — Надеждинку.