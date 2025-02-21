Минобороны заявило о контроле еще над одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны: Группировка войск «Центр» взяла под контроль Надеждинку в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР) — Надеждинку. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Населенный пункт под контроль удалось взять подразделениям группировки войск «Север». Они же в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли Березовку.

Российские военнослужащие в зоне ответственности «Центра» также нанесли поражение подразделениям ВСУ, потери противника там составили 2740 военнослужащих и 12 танков, в числе которых немецкий танк Leopard.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое заявление он сделал после переговоров Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии, которые состоялись 18 февраля.