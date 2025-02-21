Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 21 февраля 2025Россия

Минобороны заявило о контроле еще над одним населенным пунктом в ДНР

Минобороны: Группировка войск «Центр» взяла под контроль Надеждинку в ДНР
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР) — Надеждинку. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Населенный пункт под контроль удалось взять подразделениям группировки войск «Север». Они же в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли Березовку.

Российские военнослужащие в зоне ответственности «Центра» также нанесли поражение подразделениям ВСУ, потери противника там составили 2740 военнослужащих и 12 танков, в числе которых немецкий танк Leopard.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое заявление он сделал после переговоров Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии, которые состоялись 18 февраля.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

      В Ватикане допустили отречение Папы Римского от престола

      Женщина попросила устроить для нее рейв-вечеринку в честь 105-летия

      Губерниев назвал фаворита реванша Бивола и Бетербиева

      Microsoft создала ИИ для тестирования игр

      На Украине рассказали о наступлении ВС России на кураховском направлении

      Захарова показала ждущего Лаврова павлина

      ВС России заняли Новоочеретоватое в ДНР

      За махинации с поставками в Россию оборудования для протезов задержаны трое подозреваемых

      Видео Анастасии Решетовой в облегающих штанах оценили в сети фразой «Освенцим какой-то»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше