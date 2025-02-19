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17:01, 19 февраля 2025Россия

Путин рассказал о ситуации в зоне СВО после переговоров в Эр-Рияде

Путин: Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения. О ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после переговоров в Эр-Рияде рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«По всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают», — обозначил глава государства.

С таким заявлением он выступил во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин заявил о пересечении российскими бойцами 810-й бригады Вооруженных сил России (ВС РФ) границы с Украиной в Курской области.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялась первая встреча России и США. В ее рамках, в частности, обсуждалось урегулирование украинского конфликта.

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