Путин рассказал о ситуации в зоне СВО после переговоров в Эр-Рияде

Путин: Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения

Российские военные наступают по всей линии боевого соприкосновения. О ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине после переговоров в Эр-Рияде рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«По всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают», — обозначил глава государства.

С таким заявлением он выступил во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин заявил о пересечении российскими бойцами 810-й бригады Вооруженных сил России (ВС РФ) границы с Украиной в Курской области.

Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялась первая встреча России и США. В ее рамках, в частности, обсуждалось урегулирование украинского конфликта.