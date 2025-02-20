Стало известно о первых взятых под контроль Россией опорниках в Сумской области

Военблогер Подоляка сообщил о первых взятых ВС РФ опорниках в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России, которые накануне зашли из Курской области на территорию Украины, взяли под контроль первые опорные пункты в Сумской области. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что российские солдаты начали давить ВСУ и попытались зайти в украинское село Новенькое.

«По состоянию на утро сегодня мы были на северной окраине села. Но формально, да, первые опорники на территории Сумской области (...) мы здесь взяли», — написал Подоляка.

По его словам, в регионе продолжаются тяжелые бои, так как формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают упорное сопротивление.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, в наступлении участвовали военнослужащие 810-й бригады. Позднее в сети появилось предположение, что заход ВС России в Сумскую область Украины может быть направлен на пресечение или существенное нарушение снабжения той части Вооруженных сил Украины, которая находится в Курской области.