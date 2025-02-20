Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:51, 20 февраля 2025Россия

Стало известно о первых взятых под контроль Россией опорниках в Сумской области

Военблогер Подоляка сообщил о первых взятых ВС РФ опорниках в Сумской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России, которые накануне зашли из Курской области на территорию Украины, взяли под контроль первые опорные пункты в Сумской области. Об этом сообщил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что российские солдаты начали давить ВСУ и попытались зайти в украинское село Новенькое.

«По состоянию на утро сегодня мы были на северной окраине села. Но формально, да, первые опорники на территории Сумской области (...) мы здесь взяли», — написал Подоляка.

По его словам, в регионе продолжаются тяжелые бои, так как формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают упорное сопротивление.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что российские бойцы пересекли границу с Украиной в Курской области. По его словам, в наступлении участвовали военнослужащие 810-й бригады. Позднее в сети появилось предположение, что заход ВС России в Сумскую область Украины может быть направлен на пресечение или существенное нарушение снабжения той части Вооруженных сил Украины, которая находится в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал армии предупредил о рисках после окончания СВО. Он напомнил о всплеске бандитизма после Великой Отечественной

      Боец ВСУ занял денег у бабушки из Курахово на взятку для побега

      Подсчитаны траты на снос замка Пугачевой и Галкина

      Экс-глава отдела ФСБ побывал на допросе по делу о растрате трех миллиардов рублей

      Россиянин поджег знакомую и получил 20 лет колонии строгого режима

      Стало известно о доработке российского «Тора» благодаря СВО

      Летевший из Москвы самолет с пассажирами на борту подал сигнал срочности в небе

      Готовившие теракт несовершеннолетние россияне остались под стражей

      Желание сына Прилучного и Муцениеце жить с отцом объяснили

      Стал известен запах древнеегипетских мумий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше