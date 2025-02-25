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12:47, 25 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска взяли под контроль село Запорожье

DeepState: ВС России взяли под контроль село Запорожье в ДНР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска в результате успешных боевых действий взяли под контроль село Запорожье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

Как следует из публикации, село Запорожье Волновахского района ДНР полностью перешло под контроль Вооруженных сил России.

Отмечается, что российские военные также продвинулись в ДНР возле сел Скучное и Новоочеретоватое.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска выбили ВСУ из села Пятихатки. Сейчас там идет зачистка, добавил он.

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