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08:08, 25 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток

Рогов: Российские войска выбили ВСУ из Пятихаток и ведут там зачистку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов уточнил, что сейчас в Пятихатках идет зачистка. По его словам, инициативой владеют российские военные. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) откатились на север, в сторону сел Лобковое и Степовое.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о продвижении российских войск.

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