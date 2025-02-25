В ЛНР рассказали о продвижении российских войск

Марочко: ВС РФ продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР

Отставной полковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал о продвижении российских войск в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что за несколько суток ВС РФ отбили у противника часть лесополосы и выровняли позиции, кроме того, произошло продвижение северо-восточнее Петровского.

Марочко рассказал, что российские военные также заняли новые рубежи на участке более трех километров северо-западнее Макеевки.

Ранее эксперт сообщил, что российские войска в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине взяли под контроль 75 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР).

