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07:42, 25 февраля 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о продвижении российских войск

Марочко: ВС РФ продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Отставной полковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал о продвижении российских войск в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что за несколько суток ВС РФ отбили у противника часть лесополосы и выровняли позиции, кроме того, произошло продвижение северо-восточнее Петровского.

Марочко рассказал, что российские военные также заняли новые рубежи на участке более трех километров северо-западнее Макеевки.

Ранее эксперт сообщил, что российские войска в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине взяли под контроль 75 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР).

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