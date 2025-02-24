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08:20, 24 февраля 2025Бывший СССР

Марочко заявил о взятии двух третей территории ДНР российскими войсками

Марочко: Российские войска в ходе СВО взяли 75 процентов территории ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине взяли под контроль 75 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он также сообщил, что бойцам армии России удалось занять почти всю территорию ЛНР. По словам бывшего военного, Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют менее половины процента территории региона.

«Если мы говорим о том, как повлияла СВО на события в Донбассе — прежде всего результатом специальной военной операции стало освобождение практически всей территории Луганской Народной Республики, освобождена на 75 процентов территория Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

Ранее Андрей Марочко заявил, что ВСУ усилили удары по прифронтовым территориям ЛНР после начала переговоров России и США. Он пояснил, что Киев оказался «выброшен за борт», поэтому теперь должен доказать свою значимость.

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