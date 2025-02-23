В ЛНР сообщили об усилении ударов ВСУ после переговоров России и США

Марочко: ВСУ усилили удары по ЛНР после переговоров России и США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили удары по прифронтовым территориям Луганской народной республики (ЛНР) после начала переговоров России и США. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

Он пояснил, что Киев оказался «выброшен за борт», поэтому теперь он должен доказать свою значимость. «И для того, чтобы поддерживать, скажем так, хотя бы в медийном пространстве конфликт — ему нужно проводить ряд террористических действий, о которых бы говорили не только на Украине, но и на Западе», — указал собеседник агентства.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. На них поднимались разные темы, в том числе урегулирование конфликта на Украине. Комментируя встречу, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры о людях и жизнях на Украине, а также о прекращении боевых действий без участия Киева.