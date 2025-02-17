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13:15, 17 февраля 2025Россия

Российская армия отбила у ВСУ еще один населенный пункт в Курской области

Минобороны России заявило об освобождении села Свердликово Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Север» отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили село Свердликово. Об этом завили журналистам в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в регионе.

В ведомстве добавили, что за сутки Киев потерял в российском регионе более 300 военнослужащих, 23 автомобиля, 15 боевых бронемашин, три бронетранспортера, три самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, пусковую установку и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии, пункт управления беспилотниками, четыре танка, в том числе поставленный из США Abrams, а также три боевые машины пехоты, включая два американских Bradley.

Кроме того, в плен сдались четверо украинских военных, сообщили в Минобороны России. Подробности этого в ведомстве не привели.

Ранее стало известно о «вялом толкании» с ВСУ в районе населенного пункта Черкасское Поречное в Курской области. Как сообщил военблогер Юрий Подоляка, ни одна из сторон не предпринимает активных действий вблизи села — украинские войска и армия России лишь обмениваются ударами.

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В начале августа 2024 года Украина вторглась на территорию Курской области. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 17 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 61 310 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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