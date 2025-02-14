Российский военблогер рассказал о «толкании» с ВСУ в Курской области

Военблогер Подоляка рассказал о вялых боях с ВСУ у Черкасского Поречного

Близ населенного пункта Черкасское Поречное в Курской области происходит «вялое толкание» с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил российский военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

Из публикации военного блогера следует, что близ этого села ни одна из сторон не предпринимает активных действий, ВСУ и армия России лишь обменивается ударами. Ситуацию в этом районе он описал как вялую. В то же время, как заявил Подоляка, серьезные бои ведутся севернее села Черкасская Конопелька в тех лесопосадках, где ВСУ удалось занять позиции во время контратаки 6 февраля.

Также военблогер объявил об освобождении населенного пункта Свердликово и его зачистке от последних бойцов ВСУ. «Думаю, скоро официально объявят [об освобождении Свердликово]», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись в глубину на два километров.