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00:37, 21 февраля 2025Россия

ВС России взяли под контроль Свердликово

ВС России взяли под контроль Свердликово и перерезали логистику ВСУ под Курском
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Свердликово в Суджанском районе Курской области. Об этом свидетельствуют данные украинского аналитического ресурса Deep State, опубликованные в Telegram-канале.

Уточняется, что российские войска полностью выбили Вооруженные силы Украины из Свердликово и продолжают давить в западной части на Курскую группировку ВСУ.

Между тем, российские бойцы «охотятся на логистику, которая идет в Курскую область», активно производя огневое поражение по всему движемуся в ту сторону с Сумской области. «Самый опасный участок — Писаревка-Юнаковка, откуда уже публиковались много раз видео поражения техники ВСУ FPV-дронами и артиллерией», — отмечает Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее Вооруженные силы России заняли центр села Новоочеретоватое на запорожском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

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