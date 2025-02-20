Рогов: Российские войска заняли центр Новоочеретоватого в ДНР

Вооруженные силы России заняли центр села Новоочеретоватое на запорожском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Есть успеха нашей армии в боях за Новоочеретоватое. Наши войска продвинулись вперед и уже закрепились в центре села», — подчеркнул он, добавив, что уже заняты и ближайшие окрестности населенного пункта.

При этом, по словам Владимира Рогова, бои за село продолжаются. Новоочеретоватое находится к северу от Великой Новоселки, которую российские войска заняли в январе этого года.

Ранее на Украине обеспокоились образованием продвижением российской армии к западу от Курахово. По данным украинского аналитического ресурса Deep State, войска РФ постепенно занимают Андреевку — основную цель в этом районе.

