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22:10, 19 февраля 2025Бывший СССР

На Украине обеспокоились продвижением российских войск в андреевском мешке

РВ: Армия России продолжает наступление от Курахово к Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российские войска продолжают мощное наступление от Курахово к Днепропетровской области. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В частности, российские военные полностью контролируют село Дачное, следующее после Курахово. Также отмечается, что ВС РФ постепенно занимают Андреевку, которая является основной целью в данном районе. Также российские бойцы контролируют населенный пункт Зеленовка и заняли южную часть села Улаклы. Помимо этого, армия России вышла на юго-восточные окраины села Константинополь и проводит закрепление, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к северу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). По словам украинского военного с позывным Мучной, российские бойцы закрепились в селе Новоочеретоватое, но «пока еще не полностью».

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