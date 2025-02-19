РВ: Армия России продолжает наступление от Курахово к Днепропетровской области

Российские войска продолжают мощное наступление от Курахово к Днепропетровской области. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State, передает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

В частности, российские военные полностью контролируют село Дачное, следующее после Курахово. Также отмечается, что ВС РФ постепенно занимают Андреевку, которая является основной целью в данном районе. Также российские бойцы контролируют населенный пункт Зеленовка и заняли южную часть села Улаклы. Помимо этого, армия России вышла на юго-восточные окраины села Константинополь и проводит закрепление, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к северу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). По словам украинского военного с позывным Мучной, российские бойцы закрепились в селе Новоочеретоватое, но «пока еще не полностью».