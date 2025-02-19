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21:51, 19 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ попросили подкрепление на один участок из-за российских войск

ВС России продвинулись к северу от Великой Новоселки в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к северу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский военный с позывным Мучной в Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент российские бойцы закрепились в селе Новоочеретоватое, но «пока еще не полностью». «Большая часть с опорниками на их стороне. (...) Также противник занял часть Новоселки, но еще не полностью смог в деревне закрепиться», — отметил Мучной.

Он добавил, что бои идут по всей линии, и у ВСУ не хватает сил. Украинский боец также попросил прислать подкрепление на данный участок.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС России вошли в село Новоочеретоватое. По его словам, там идут ожесточенные бои.

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