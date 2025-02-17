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06:04, 17 февраля 2025Бывший СССР

ВС России вошли в село под Запорожьем

Рогов: ВС России вошли в село Новоочеретоватое под Запорожьем
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России вошли в село Новоочеретоватое под Запорожьем, бои продолжаются. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись северо-западней Великой Новоселки на времевском направлении и зашли в село Новоочеретоватое. Там сейчас идут ожесточенные кровопролитные бои», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что Российские войска смогли закрепиться на юге и юго-востоке населенного пункта.

Ранее Рогов заявил, что видео удара по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции было срежиссировано властями Украины. По его словам, Украина ударила по собственной ЧАЭС в преддверии Мюнхенской конференции, чтобы Зеленский «сразу мог рассказывать про страшных русских».

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