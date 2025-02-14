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13:41, 14 февраля 2025Бывший СССР

Рогов назвал провокацией удар по ЧАЭС

Рогов: Срежиссированный удар по ЧАЭС является провокацией для обвинения России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Видео удара по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции срежиссировано властями Украины для обвинения России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Провокация на Чернобыльской АЭС срежиссирована и абсолютно логично укладывается в сценарий [президента Украины Владимира] Зеленского по дестабилизации ситуации и обвинению во всем России», — заявил Рогов.

По его словам, Украина ударила по собственной ЧАЭС в преддверии Мюнхенской конференции, чтобы Зеленский «сразу мог рассказывать про страшных русских и ядерный терроризм».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ВС России не наносят удары по объектам ядерной энергетики Украины. Он отметил, что заявления Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России беспилотником по саркофагу АЭС не соответствуют действительности.

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