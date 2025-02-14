Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС

Песков: ВС России не наносят удары по объектам ядерной энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России не наносят удары по объектам ядерной энергетики Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры (...) Российские военные не делают этого», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал ситуацию вокруг повреждения саркофага четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в ночь на 14 февраля. Он отметил, что заявления Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России беспилотником по саркофагу АЭС не соответствуют действительности.

Укрытие ЧАЭС оказалось повреждено в ночь на 14 февраля. При этом Зеленский подчеркнул, что радиационный фон не повышался.