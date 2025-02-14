Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Чернобыльской АЭС

Вооруженные силы (ВС) России не наносят удары по объектам ядерной энергетики Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры (...) Российские военные не делают этого», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков прокомментировал ситуацию вокруг повреждения саркофага четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в ночь на 14 февраля. Он отметил, что заявления Владимира Зеленского о якобы ударе ВС России беспилотником по саркофагу АЭС не соответствуют действительности.
Укрытие ЧАЭС оказалось повреждено в ночь на 14 февраля. При этом Зеленский подчеркнул, что радиационный фон не повышался.