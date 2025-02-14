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11:48, 14 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно о повреждении саркофага Чернобыльской АЭС

На Украине заявили о повреждении саркофага Чернобыльской АЭС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Укрытие Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) оказалось повреждено в ночь на 14 февраля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят», — подчеркнул политик.

Зеленский заявил о якобы существенном повреждении саркофага ЧАЭС в результате пожара в ночь на 14 февраля. При этом он подчеркнул, что в настоящее время пожар ликвидирован аварийными службами.

Второй саркофаг ЧАЭС, также известный как «новый безопасный конфайнмент», был сдан в эксплуатацию 10 июля 2019 года и накрыл устаревший первый саркофаг, известный как «Укрытие». Строительство было начато в 2007 году, но из-за недостаточного финансирования сроки сдачи объекта периодически откладывались.

Ранее одна из линий снабжения Запорожской АЭС пострадала из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Директор станции Юрий Черничук подчеркнул, что отсутствие резервной линии энергоснабжения создает потенциальную угрозу безопасности эксплуатации объекта.

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