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11:33, 14 февраля 2025Бывший СССР

Одна из линий снабжения ЗАЭС пострадала из-за обстрелов ВСУ

Линия снабжения ЗАЭС «Ферросплавная-1» выведена из строя из-за обстрела ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Линия снабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) «Ферросплавная-1» выведена из строя из-за обстрела Запорожской области Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.

«Линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1" выведена из строя на неопределенный срок», — подчеркивается в сообщении. В настоящий момент специалисты определяют размер ущерба, возможность и сроки восстановления снабжения.

Как сообщили в пресс-службе ЗАЭС, одна из линий снабжения станции пострадала после артиллерийских обстрелов ВСУ объектов инфраструктуры Запорожской области в ночь на 14 февраля. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук подчеркнул, что отсутствие резервной линии энергоснабжения создает потенциальную угрозу безопасности эксплуатации объекта.

Ранее врио мэра Энергодара Максим Пухов рассказал о подробностях удара ВСУ по Запорожской теплоэлектростанции. Он добавил, что в результате атаки во многих частях города была нарушена подача электричества.

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