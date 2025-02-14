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09:29, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Энергодаре рассказали о подробностях удара ВСУ по Запорожской ТЭС

Врио мэра Энергодара Пухов: ВСУ нанесли 15 ракетных ударов по Запорожской ТЭС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на Запорожскую теплоэлектростанцию (ТЭС) нанесли 15 ракетных ударов. О подробностях инцидента рассказал в Telegram врио мэра Энергодара Максим Пухов.

«ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Жертв и пострадавших нет», — заявил чиновник.

Он добавил, что в результате атаки во многих частях города была нарушена подача электричества, но специалисты уже заняты восстановлением энергоснабжения.

ВСУ атаковали энергетический объект ночью с 13 на 14 февраля. В результате ударов по объекту более 50 тысяч человек остались без света.

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