В Энергодаре рассказали о подробностях удара ВСУ по Запорожской ТЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на Запорожскую теплоэлектростанцию (ТЭС) нанесли 15 ракетных ударов. О подробностях инцидента рассказал в Telegram врио мэра Энергодара Максим Пухов.
«ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Жертв и пострадавших нет», — заявил чиновник.
Он добавил, что в результате атаки во многих частях города была нарушена подача электричества, но специалисты уже заняты восстановлением энергоснабжения.
ВСУ атаковали энергетический объект ночью с 13 на 14 февраля. В результате ударов по объекту более 50 тысяч человек остались без света.