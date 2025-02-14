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07:42, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Запорожье более 50 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ

В Запорожской области 50 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ по ТЭС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alice Kotlyarenko / Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Энергодаре, в результате более 50 тысяч человек остались без света. Об этом сообщило Минэнерго региона в Telegram-канале.

Уточняется, что отсутствие электроснабжения наблюдается в г. Энергодар, Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. Жителей призвали сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. В ведомстве добавили, что специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.

В январе Курск оказался частично обесточен после атаки со стороны ВСУ. Как рассказал мэр города Игорь Куцак, в результате падения украинского беспилотника были повреждены электропровода.

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