В Запорожье более 50 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ

В Запорожской области 50 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ по ТЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Энергодаре, в результате более 50 тысяч человек остались без света. Об этом сообщило Минэнерго региона в Telegram-канале.

Уточняется, что отсутствие электроснабжения наблюдается в г. Энергодар, Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. Жителей призвали сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. В ведомстве добавили, что специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.

В январе Курск оказался частично обесточен после атаки со стороны ВСУ. Как рассказал мэр города Игорь Куцак, в результате падения украинского беспилотника были повреждены электропровода.