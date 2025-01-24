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01:38, 24 января 2025Россия

Часть Курска осталась без света после атаки ВСУ

Мэр Курска Куцак: Часть города осталась без света после падения обломков БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jenny Huang / Unsplash

Курск оказался частично обесточен после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в результате падения украинского беспилотника были повреждены электропровода. «От электричества отключен район улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков, Каштановых переулков», — уточнил градоначальник.

По его словам, восстановительные работы начнутся после завершения мероприятий на месте происшествия. Позднее будет проведена оценка ущерба, добавил Куцак.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 37 беспилотников над Курской областью. Еще семь были сбиты над территорией Брянской области, 4 — над Крымом и один — над Белгородской областью.

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