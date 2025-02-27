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13:46, 27 февраля 2025Россия

Появились подробности о зачистке армией России населенного пункта под Суджей

Бойцы ВС России заняли центр и пробились в восточную часть курской Лебедевки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России зашли в населенный пункт Лебедевка под Суджей в Курской области и пробились в восточную его часть. Об этом, приводя подробности о ходе боев, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Бойцы тульской 106-й дивизии ВДВ из ранее освобожденного Свердликово на днях прорвали оборону врага, зашли в Лебедевку, заняли центр и пробились в восточную часть, на сегодня практически зачистив ее и вытеснив оккупантов», — говорится в сообщении каналов.

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Там подчеркивается, что армия России завершает штурм хутора Никольский — сейчас военнослужащие практически взяли под контроль его южные окраины. Кроме того, ведется штурм Новой Сорочины и идет зачистка Куриловки.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ остались без связи в селе Лебедевка Суджанского района. Один из участвующих в боевых действиях в приграничье военный рассказал, что на курском направлении сейчас ведутся штурмовые действия российскими воздушно-десантными войсками.

25 февраля армия России начала масштабное наступление под Курском. Минобороны официально подтвердило освобождение населенных пунктов Погребки и Орловка 26 февраля, на следующий день ведомство отчиталось о контроле над населенным пунктом Никольское, которое находится под городом-спутником Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатове. Неофициально сообщалось о контроле над Марьевкой, Лебедевкой и Куриловкой.

ЖЗЛ
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