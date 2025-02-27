Минобороны отчиталось об освобождении поселка Никольский в Курской области

Российские войска 27 февраля освободили населенный пункт в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Речь идет о поселке Никольский, находящемся рядом с городом-спутником Курчатов при Курской атомной электростанции (АЭС). Боевые действия на данном направлении вели подразделения группировки войск «Север».

Помимо того, российские военнослужащие за сутки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отразили две контратаки противника.

Накануне стало известно об освобождении двух населенных пунктов в Курской области. Тогда Вооруженным силам (ВС) России удалось отбить у украинских войск деревню Орловка и село Погребки.