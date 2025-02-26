Освобожденные села Курской области Орловка и Погребки нанесли на карту

С понедельника, 24 февраля, российские военные освободили несколько населенных пунктов Курской области. «Лента.ру» нанесла на карту села и хутора, из которых Вооруженные силы России выбили украинские подразделения.

По данным, которые приводят российские военные корреспонденты, с начала недели были освобождены как минимум пять поселков, однако Министерство обороны России официально сообщило о контроле лишь над двумя населенными пунктами — Орловкой и Погребками.

Какие села освободили российские военные? Марьевка

Погребки ( подтверждено Минобороны )

) Лебедевка

Куриловка

Орловка (подтверждено Минобороны)

На публикуемой карте синей линией обозначена трасса из Сумской области в Курскую, а освобожденные поселки — красными флажками. Синими точками обозначены населенные пункты, близ которых проходили столкновения с подразделениями ВСУ, и по которым наносились артиллерийские удары — села Агроном, Викторовка, Бондаревка, Малая Локня и другие.

Яндекс Карты, Министерство обороны России, «Лента.ру»

Согласно карте, села Лебедевка и Куриловка находятся в непосредственной близости от дороги, связывающей Сумскую область Украины с оккупированной Вооруженными силами Украины территорией Курской области. Контроль над населенными пунктами позволит вести более плотный огонь по этой дороге, что затруднит переброску резервов ВСУ в Суджу. Украинские военные уже прозвали эту транспортную артерию «дорогой смерти».

Судя по отчету оборонного ведомства, лишь за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 270 бойцов, а также несколько единиц военной техники, среди которой 13 боевых бронированных машин. Бои в регионе проходят с августа 2024 года. Всего с начала вторжения на территорию России Украина потеряла более 63,5 тысячи человек. В отражении атаки задействованы элитные части российских морпехов и десантников.