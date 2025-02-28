Описана обстановка в Курской области на фоне сообщений о контратаке ВСУ

Военкор Пегов: В Курской области идут бои за Лебедевку и в районе Куриловки

В Курской области продолжаются бои за населенный пункт Лебедевка и идут бои в районе Куриловки. Об этом, описывая обстановку в зоне боев на фоне сообщений о попытке контратаки, написал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

«Здесь российские войска продолжают активные наступательные действия. (...) Продолжаются бои за Лебедевку. Также, российские войска ведут бои в районе Куриловки», — говорится в сообщении.

Вечером 27 февраля военкоры сообщили о контратаке ВСУ в районе Свердликово в Курской области. Противник с помощью двух бронеавтомобилей пытался направиться в сторону российских позиций, однако был остановлен. Российские военные уничтожили бронемашины точными ударами беспилотников.

Россия в конце февраля начала наступление в Курской области. Минобороны сообщало о контроле над Погребками и Орловкой, также официально подтверждено освобождение Никольского, который находится под городом спутником Курской АЭС Курчатовым. Неофициально сообщается о контроле России над Марьевкой, Лебедевкой и Куриловкой в Курской области. ВСУ, как сообщали в Минобороны, несут огромные потери.