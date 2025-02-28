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08:11, 28 февраля 2025Россия

Стало известно о контратаке ВСУ на бронетехнике в Курской области

ВСУ бросили бронетехнику в контратаку в районе Свердликово в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пошли в контратаку на бронетехнике в районе Свердликово в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Бойцы рязанского 137-го полка ВДВ встретили атакующую бронетехнику оккупантов и разгромили ее», — говорится в сообщении канала.

По его информации, российские военные уничтожили бронемашины противника точными ударами беспилотников. На опубликованных кадрах видна колонна из двух бронемашин ВСУ, по одной из которых наносится удар.

Армия России взяла под контроль Свердликово в Курской области 17 февраля. Впоследствии Минобороны сообщало о контроле над Погребками и Орловкой, также официально подтверждено освобождение Никольского, который находится под городом спутником Курской АЭС Курчатовым. Неофициально сообщается о контроле России над Марьевкой, Лебедевкой и Куриловкой в Курской области.

ЖЗЛ
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