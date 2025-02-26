Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны России: ВСУ несут огромные потери в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в живой силе и технике в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Помимо того, в оборонном ведомстве сообщили, что российские войска нарушили логистику украинских формирований по дороге Юнаковка — Суджа в Курской области.

В этот же день стало известно, что российские войска за сутки освободили два населенных пункта в Курской области. Речь идет о селе Погребки и деревне Орловка, где боевые действия вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север».

В Курской области с августа 2024 года идут бои с украинскими войсками. Из ежедневного брифинга Минобороны России следует, что, по состоянию на 26 февраля, ВСУ в регионе лишились более 63 595 военнослужащих.