Появились кадры сброса трехтонной бомбы на бойцов ВСУ при наступлении в Курской области

Появились кадры сброса трехтонной ФАБ-3000 на бойцов ВСУ в Курской области

В сети появились кадры сброса трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Их опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Удар авиабомбы, как уточняется, наносился в районе Куриловки в Курской области, где военнослужащие выявили опорные пункты ВСУ. В сторону объекта, где зафиксировали скопление сил врага, направили авиацию.

«В результате удара ротный опорный пункт ВСУ практически полностью уничтожен вместе с боевиками», — говорится в сообщении канала.

Ранее стало известно, что ВСУ пошли в контратаку на бронетехнике в районе Свердликово в Курской области. Российские военные уничтожили бронемашины противника точными ударами беспилотников.