Новая фаза операции и крайне сложная обстановка. Что военкоры говорят о боях в Курской области?

Военкор Пегов: Обстановка в приграничье Курской области остается крайне сложной

Военная обстановка в приграничной Курской области остается крайне сложной. Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают серьезное сопротивление, но, несмотря на это, российские войска продолжают продвигаться вперед.

Так, Вооруженные силы (ВС) России с боями пробиваются к населенному пункту Малая Локня. «В целом обстановка продолжает оставаться крайне сложной, но инициатива по-прежнему остается за ВС России», — рассказал источник.

Сейчас активные бои проходят около населенных пунктов Лебедевка, Махновка, Свердликово, Черкасское Поречное, Викторовка и Малая Локня.

Бои в Курской области продолжаются с августа 2024 года. С начала вторжения на территорию России ВСУ потеряли более 65 тысяч человек.

В Курской области началась новая фаза боев с ВСУ

В Telegram-канале «Рыбарь», основанном российским военным блогером Михаилом Звинчуком, ранее сообщили, что в регионе началась новая фаза боев с ВСУ. По его словам, украинские войска не планируют отступать, несмотря на неудачи на поле боя.

«И вот сейчас началась новая фаза операции по освобождению Курской области (...) Наступление российских войск идет сразу на нескольких участках», — сообщается в материале.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Уточняется, что ВС России продвигаются одновременно со стороны поселков Свердликово, Уланок и Бирюковка.

Также авторы материала отметили, что новый этап в ходе контрнаступления Российской армии в регионе начался сразу после диверсии, совершенной ими на реке Локня и позволившей дополнительно осложнить снабжение ВСУ.

ВСУ оказались разделены на две части после взрыва мостов у Суджи

Российские военнослужащие взорвали три моста в районе Суджи, значительно осложнив противнику маневрирование между группировками. Как сообщил военный блогер Юрий Подоляка, ВСУ оказались буквально разрезаны на две части.

«Главный сапер группировки сегодня подорвал и третий стратегический мост в районе Суджи. Теперь уже внутри города через речку Суджа», — отметил он.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия тем временем продолжает зачистку Черкасского Поречного и продвигается западнее Куриловки. По мнению военблогера, ситуация катастрофы для ВСУ в Курской области становится все отчетливее.

Есть неплохие успехи западнее Куриловки, что грозит противнику перерезанием еще одной дороги снабжения ВСУ в Судже, теперь уже чисто физически. В общем, атмосфера катастрофы для ВСУ здесь становится все отчетливей (фронт явно начинает сыпаться) Юрий Подоляка военный блогер

Российские войска продолжают со всех сторон сжимать группировку ВСУ в районе Суджи, отметил Подоляка. По его словам, противник «проседает» сразу на нескольких участках боевых действий.