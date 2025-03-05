Ситуацию под Курском описали фразой «атмосфера катастрофы для ВСУ становится отчетливей»

Подоляка: Ситуация катастрофы для ВСУ под Курском становится отчетливее

Ситуация катастрофы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области становится все отчетливее, считает военный блогер Юрий Подоляка. Ход боевых действий он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Есть неплохие успехи западнее Куриловки, что грозит противнику перерезанием еще одной дороги снабжения ВСУ в Судже, теперь уже чисто физически. В общем, атмосфера катастрофы для ВСУ здесь становится все отчетливей (фронт явно начинает сыпаться)», — написал Подоляка.

Он отметил, что российские военные продолжают со всех сторон сжимать группировку ВСУ в районе Суджи. Противник, по данным военблогера, проседает сразу на нескольких участках боевых действий.

Подоляка ранее заявлял, что украинские солдаты, возможно, планируют оттягивать силы из северной части Суджанского района Курской области. Он увидел признаки возможного отступления ВСУ под Курском в том, что украинские подразделения взорвали два моста близ населенного пункта Казачья Локня.