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09:39, 6 марта 2025Россия

В России объявили о начале новой фазы в ходе боев за Курскую область

Военблогер Звинчук: 5 марта в Курской области началась новая фаза боев с ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

5 марта в Курской области началась новая фаза боев с частично оккупировавшими регион Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об начале очередного этапа объявили в Telegram-канале «Рыбарь», основанном российским военблогером Михаилом Звинчуком.

По информации издания, новый этап в ходе контрнаступления Вооруженных сил России начался сразу после диверсии, совершенной российскими военными на реке Локня и позволившей дополнительно осложнить снабжение ВСУ.

В блоге Звинчука сообщили, что несмотря на неудачи украинские подразделения не планируют отступать из Курской области и продолжают бить по территории России. «И вот сейчас началась новая фаза операции по освобождению Курской области (...) Наступление российских войск идет сразу на нескольких участках», — сообщили авторы публикации.

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На выложенной карте показано, что продвижение российских войск идет одновременно со стороны поселков Свердликово, Уланок и Бирюковка.

Бои в Курской области идут с августа 2024 года. С начала вторжения на территорию России Украина потеряла более 64 тысяч человек. В отражении атак задействованы элитные российские подразделения — морпехи и десантники. Ранее стало известно о «крайне сложной» военной обстановке в регионе.

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